Ultime Notizie – Ucraina-Russia | il piano di Kiev per riprendere la Crimea

L'Ucraina ha un piano dettagliato per strappare la Crimea alla Russia e riprendersi la penisola. Lo scrive su Facebook, in un post articolato in 12 punti, Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa. Il piano prevede una serie di passi, compresa la distruzione del ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia e che nel corso della guerra è stato danneggiato da un'esplosione. Mosca ha annunciato l'annessione della Crimea nel 2014 con un passaggio che non è stato riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale. Mosca ha chiesto all'Ucraina di riconoscere la sovranità della Russia sulla Crimea e 'certificare' le altre annessioni dichiarate dal Cremlino ...

Microsoft Teams pronto a una svolta: rimuovere lo sfondo sarà più semplice
Attualmente, il Green screen funziona solo con Windows e macOS su dispositivi dotati di chip Intel, quindi di fatto le ultime due generazioni di MacBook sono tagliate fuori, poiché dotate di chip ...

Roma - Samp, lo stato di forma delle due squadre nell'ultimo periodo
La Roma ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare casalinghe di Serie A " tuttavia nella rimanente (la più recente, contro il Sassuolo) i giallorossi hanno incassato ben quattro ...

Roma - Samp, Stankovic: Ho fiducia dei miei ragazzi
Ripartire con lo stesso piglio di come si era concluso il campionato. La Sampdoria vuole farlo da oggi, domenica, quando sarà chiamata ad affrontare la Roma allo stadio "Olimpico". "In queste ultime due settimane " attacca Dejan Stankovic " siamo riusciti a staccare un po', riposare e poi ad allenarci molto bene. Ci mancavano alcuni nazionali ma hanno tutti più o meno giocato e quindi ...

F1, gli highlights del Gp di Australia: incidenti, bandiere rosse e penalizzazioni
L'ultima novità di una domenica mattina incredibile: la Federazione sta investigando anche gli organizzatori della gara di Melbourne a causa dell'invasione di pista del pubblico dopo la bandiera a sca ...

Atletica: dominio keniota alla Half Marathon di Firenze
Dominio keniota alla XXXIX Half Marathon Firenze sia nella gara maschile sia nella femminile. Il keniano Paul Tiongik ha vinto per distacco in 1:01:57 scendendo sotto l'ora e i due minuti e fissando i ...