Ragazzina alla messa in prova scrive all’anziana scippata che non usciva più di casa: “Ero allo sbando, mi scusi” (Di domenica 2 aprile 2023) Una lettera per scusarsi con la vittima e allo stesso tempo per farla guarire dalla paura di uscire di casa per lo scippo subito. Così una Ragazzina, che era stata fermata da minorenne sullo scooter del fidanzato maggiorenne che aveva appena scippato un’anziana, dopo aver chiesto invano un incontro con la pensionata ha deciso di scriverle. Un passaggio di quel percorso di messa alla prova che è il primo passo del recupero dei minori che commettono un reato come ormai è noto grazie alla fiction Mare fuori. La lettera della giovane è riportata sulle pagine de Il Mattino e Il messaggero che riportano la storia avvenuta a Latina nel Lazio. “Le scrivo questa lettera perché sento il bisogno di condividere con lei la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Una lettera per scusarsi con la vittima estesso tempo per farla guarire dpaura di uscire diper lo scippo subito. Così una, che era stata fermata da minorenne sullo scooter del fidanzato maggiorenne che aveva appena scippato un’anziana, dopo aver chiesto invano un incontro con la pensionata ha deciso dirle. Un passaggio di quel percorso diche è il primo passo del recupero dei minori che commettono un reato come ormai è noto graziefiction Mare fuori. La lettera della giovane è riportata sulle pagine de Il Mattino e Ilggero che riportano la storia avvenuta a Latina nel Lazio. “Le scrivo questa lettera perché sento il bisogno di condividere con lei la mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lontanissimo_ : Tutto divertentissimo ihihih sisi ma una regolata con una ragazzina probabilmente insicura (sennò non sarebbe ricor… - 91ltwd : @graziollo ma non è colpa della serie tv se questa ragazzina si è suicid4t4, si sicuramente fa cagare questa serie… - alxssxlarosa : @OhhMyreal - concludo dicendo che la cosa più problematica del post è il fatto che sia stato consapevolmente condiv… - graziollo : buongiorno solo alla ragazzina emo della famiglia seduta accanto a me in treno che mi ha detto che ho dei bei panta… - noot_noot9_9 : @Elena__Art Non so se la ragazzina millanta oppure no e alla fine non ha neanche tanta importanza perché non è quel… -