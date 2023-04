Panico per Milly Carlucci: il concorrente crolla a terra e non si rialza | Guarda (Di domenica 2 aprile 2023) Attimi di Panico e sconcerto a Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di sabato 1 aprile, terzo appuntamento di questa stagione un poco difficile in termini di share e con un format sensibilmente rinnovato rispetto agli anni scorsi. Ma tant'è, veniamo agli attimi di Panico. Il tutto accade mentre si esibisce il Criceto, una delle maschere ancora in gara e che, però, sarebbe stata rivelata: viene dato quasi per certo un po' da tutti che dietro alla maschera del criceto ci sia Nathalie Guetta. E al termine dell'esibizione, il criceto ascoltava come sempre accade le ipotesi e le congetture dei giurati. Peccato che ci sia stato un peculiare imprevisto. Infatti, a causa del costume che ne limita i movimenti, la persona all'interno della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Attimi die sconcerto a Il Cantante Mascherato, il programma condotto dasu Rai 1. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di sabato 1 aprile, terzo appuntamento di questa stagione un poco difficile in termini di share e con un format sensibilmente rinnovato rispetto agli anni scorsi. Ma tant'è, veniamo agli attimi di. Il tutto accade mentre si esibisce il Criceto, una delle maschere ancora in gara e che, però, sarebbe stata rivelata: viene dato quasi per certo un po' da tutti che dietro alla maschera del criceto ci sia Nathalie Guetta. E al termine dell'esibizione, il criceto ascoltava come sempre accade le ipotesi e le congetture dei giurati. Peccato che ci sia stato un peculiare imprevisto. Infatti, a causa del costume che ne limita i movimenti, la persona all'interno della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ho preso mio fratello e ci siamo buttati a mare. Eravamo tutti nel panico. Sono rimasto tre ore in acqua, sin dall… - scarecrvw : abbiamo tutti e cinque un momento di paralisi e poi tre di noi scattano, io rimango paralizzato e sento gridare da… - flazia24 : RT @beaglelaziale: Di solito non me ne frega un cazzo del calcio femminile ma dopo tutto il panico che hanno fatto per gli spettatori all’a… - RobertaCookie : @accidiaaa Io non so nemmeno come avrei reagito. O avrei fatto il panico o avrei pianto per mesi perché lei sarà un… - 28Onlyth3Br4v3 : stamattina stavo pensando che sto meglio psicologicamente, neanche il tempo di dirlo che prima stavo per avere un attacco di panico -