Milan | Berlusconi | “Ibrahimovic un campione Ha voglia di giocare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Intervista a Silvio #Berlusconi sulla Gazzetta in edicola tra qualche ora. ??? “Non aver portato #Maradona al #Milan… - GoalItalia : 'Ronaldo pesava 94 kg. Berlusconi mi chiama. Il giorno dopo, al Milan' ? Fabio Capello - Ftbnews24 : #Milan, Berlusconi: “Ibrahimovic sarà allenatore o dirigente” #Milan, Ibrahimovic, Spalletti - mvcalcio : RT @MilanNewsit: Berlusconi: 'Haaland o Mbappe al Milan? Sono il presente e il futuro del calcio' - Delfinoerrante7 : @MemoriesMilan Berlusconi presidente si merita riconoscenza perché ha vinto tanto e ha fatto grande il Milan ma an… -

Questa sera Napoli -. L'ex presidente: "l nostro sport in ripresa ma servono stadi ......da leggo.it diego maradona silvioSilvio, adesso proprietario del Monza, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport un retroscena di mercato di quando era il presidente del. ...Silvioalla vigilia di Napoli -non può non ricordare il grandissimo Diego Maradona : "Non avere acquistato Diego Armando Maradona è un rimpianto profondissimo. Anche perché era una persona ...

Berlusconi: "Io, il Milan e il rimpianto Maradona. Sogno Haaland o Mbappè a San Siro" La Gazzetta dello Sport

Dal Milan, al Napoli al sogno Maradona: Silvio Berlusconi si racconta in toto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Emiliano Guadagnoli Silvio Berlusconi, presidente del Monza… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...