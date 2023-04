Luca Zaia, orgoglio-Veneto: "Più di Australia e Cile" (Di domenica 2 aprile 2023) "Siamo davanti a 4000 esportatori italiani, sono rappresentati 30 Paesi, i presupposti ci sono per dire che è la più grande esposizione di vini e tecnologie enologiche a livello internazionale". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a proposito del Vinitaly a Verona. Zaia ha aggiunto: "Il dato del Veneto dice che dopo Italia, Francia e Spagna arriva il Veneto. Magari Crozza ci farà qualcosa su questa dichiarazione ma è un dato di fatto che esportiamo come Regione più dell'Australia e del Cile". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) "Siamo davanti a 4000 esportatori italiani, sono rappresentati 30 Paesi, i presupposti ci sono per dire che è la più grande esposizione di vini e tecnologie enologiche a livello internazionale". Così il presidente della Regionea proposito del Vinitaly a Verona.ha aggiunto: "Il dato deldice che dopo Italia, Francia e Spagna arriva il. Magari Crozza ci farà qualcosa su questa dichiarazione ma è un dato di fatto che esportiamo come Regione più dell'e del".

