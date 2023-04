Inter-Fiorentina 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di domenica 2 aprile 2023) Inter-Fiorentina fa proseguire lo sprofondo della squadra di Inzaghi, che continua a perdere partite come se niente fosse. E lo 0-1 di ieri rende ulteriormente terrificanti i dati statistici. ZERO – I gol segnati dall’Inter nelle ultime due partite in casa, Fiorentina e Juventus peraltro consecutive. In generale non accadeva da febbraio dell’anno scorso, il 16 in Champions League col Liverpool e il 20 in Serie A col Sassuolo (doppio 0-2). Nel solo campionato da quattro anni quasi esatti: il 31 marzo 2019 0-1 con la Lazio, il 7 aprile 0-0 con l’Atalanta. cinque – I gol di Giacomo Bonaventura all’Inter, sua vittima preferita in carriera assieme a Bologna, Napoli e Sampdoria. Gli altri, considerato che quello col Milan del 15 ottobre 2017 era poi stato ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023)fa proseguire lo sprofondo della squadra di Inzaghi, che continua a perdere partite come se niente fosse. E lo 0-1 di ieri rende ulteriormente terrificanti i. ZERO – I gol segnati dall’nelle ultime due partite in casa,e Juventus peraltro consecutive. In generale non accadeva da febbraio dell’anno scorso, il 16 in Champions League col Liverpool e il 20 in Serie A col Sassuolo (doppio 0-2). Nel solo campionato da quattro anni quasi esatti: il 31 marzo 2019 0-1 con la Lazio, il 7 aprile 0-0 con l’Atalanta.– I gol di Giacomo Bonaventura all’, sua vittima preferita in carriera assieme a Bologna, Napoli e Sampdoria. Gli altri, considerato che quello col Milan del 15 ottobre 2017 era poi stato ...

