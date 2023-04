Guerra in Ucraina, bombardamento russo nel Donestk: morte sei persone (Di domenica 2 aprile 2023) Sono morte sei persone a Kostiantynivka, nel Donetsk, sotto un bombardamento russo . Lo riferiscono fonti ucraine. Secondo l’ufficio di Zelensky, i russi hanno bombardato la parte centrale della città... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023) Sonoseia Kostiantynivka, nel Donetsk, sotto un. Lo riferiscono fonti ucraine. Secondo l’ufficio di Zelensky, i russi hanno bombardato la parte centrale della città...

