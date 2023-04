Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 2 aprile 2023: i Cugini di Campagna, Marco Giallini, Rossella Brescia, Giulio Scarpati e Marina Cuollo (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, domenica 2 aprile 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventiduesima puntata, ospiti di Francesca Fialdini sono i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, che porteranno la loro musica, la loro allegria e il racconto della loro lunga carriera; Marco Giallini, attore apprezzato in tutte le sue interpretazioni, tornerà a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più amati, il vicequestore Rocco Schiavone, che sarà in onda su Raidue dal 5 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, domenica 2, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesimadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventiduesimadi Francesca Fialdini sono idi, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, che porteranno la loro musica, la loro allegria e il racconto della loro lunga carriera;, attore apprezzato in tutte le sue interpretazioni, tornerà a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più amati, il vicequestore Rocco Schiavone, che sarà in onda su Raidue dal 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannizambito : Rai1, DA NOI… A RUOTA LIBERA. Ospiti di oggi CUGINI DI CAMPAGNA, MARCO GIALLINI, ROSSELLA BRESCIA con GIULIO SCARPA… - giorgiozoppe : RT @rik_musmeci: Il peggior imprenditore italiaota, il contrario di Re Mida, tutto quello che ha toccato è diventato merda, insulta a ruota… - AriDalba : E della nostra cultura: la Ferrari, il motorsport e tutto ciò che ruota attorno a quel mondo per noi sono nei libri… - perenimatteo : Che vergogna, a noi le penalità le danno senza pensarci su nemmeno un secondo, in Ferrari ormai contano come l’ulti… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Da noi… a ruota libera” ospiti Marco Giallini, i Cugini di Campagna, Rossella Brescia, Giulio Scarpati e Marina … -

Il regno dell'effimero e l'inaugurazione del nulla - ... " Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le ... Che ne so almeno quello che fa la ruota con le palline, il mimo o il record dei palleggi tra il rosso e ... "Essere se stessi tutti i giorni" di Marco Basili. Pagina dopo pagina, nella ruota della vita Non siamo noi stessi tutti i giorni " Dentro di noi sì. Ma quando siamo con gli altri è diverso. ... Ognuno ha la sua ruota della vita. Da comprendere e da scrivere ". Come suggerito già dalla ... Da Noi a Ruota Libera su Rai 1: anticipazioni e ospiti del 2 aprile 2023 Nuovo appuntamento domenica 2 aprile, alle 17:20 su Rai1, con Francesca Fialdini e "Da noi a ruota libera", il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello ... ... "canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le ... Che ne so almeno quello che fa lacon le palline, il mimo o il record dei palleggi tra il rosso e ...Non siamostessi tutti i giorni " Dentro disì. Ma quando siamo con gli altri è diverso. ... Ognuno ha la suadella vita. Da comprendere e da scrivere ". Come suggerito già dalla ...Nuovo appuntamento domenica 2 aprile, alle 17:20 su Rai1, con Francesca Fialdini e "Dalibera", il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello ... Da Noi... a Ruota Libera: ospiti di Francesca Fialdini di oggi da Marco Giallini a Rossella Brescia La Gazzetta dello Sport