Champions? Atalanta, distacca le dirette concorrenti per l’Europa (poi si vedrà) (Di domenica 2 aprile 2023) Una classifica che per l’Atalanta si sta facendo interessante in zona Champions, ma servirà anche guardarsi le spalle Se da una parte bisogna attendere ancora il risultato di Lazio e Milan (impiegate contro Lazio e Napoli) dall’altra la classifica dell’Atalanta si sta facendo molto interessante dato l’equilibrio del campionato, oltre che agli ultimi due successi consecutivi. Attualmente la Dea è quinta in classifica a 48 punti insieme ai rossoneri a due lunghezze dall’Inter (che ha perso ieri sera) e ben quattro dai biancocelesti: facendo presagire un ritorno dei bergamaschi per la Champions, anche se la priorità sarà quella di continuare a guardarsi le spalle. Ovviamente non è una questione di competitività della rosa (per quanto i nerazzurri tendano a sbagliare più per demeriti propri che della reale forza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Una classifica che per l’si sta facendo interessante in zona, ma servirà anche guardarsi le spalle Se da una parte bisogna attendere ancora il risultato di Lazio e Milan (impiegate contro Lazio e Napoli) dall’altra la classifica dell’si sta facendo molto interessante dato l’equilibrio del campionato, oltre che agli ultimi due successi consecutivi. Attualmente la Dea è quinta in classifica a 48 punti insieme ai rossoneri a due lunghezze dall’Inter (che ha perso ieri sera) e ben quattro dai biancocelesti: facendo presagire un ritorno dei bergamaschi per la, anche se la priorità sarà quella di continuare a guardarsi le spalle. Ovviamente non è una questione di competitività della rosa (per quanto i nerazzurri tendano a sbagliare più per demeriti propri che della reale forza ...

