Archivio Storico Enel | la precisazione | Non è al vaglio alcuna ipotesi per portarlo in un’altra regione

(Di domenica 2 aprile 2023) Riceviamo dall’Ufficio Stampae volentieri pubblichiamo la seguente: “In merito alle notizie sul possibile trasferimento dell’, attualmente situato, in forma provvisoria, all’interno della Mostra d’Oltremare, nel Padiglione America Latina, a Napoli, si precisa che il progetto in fase di valutazione ha l’obiettivo di mantenere la sede in Campania e garantire la migliore conservazione e la massima fruibilità dei documenti, essendo venuti meno i presupposti per farlo nella sede attuale.è infatti impegnata a garantire la migliore valorizzazione del proprio patrimonio documentale e ha sempre confermato la volontà di mantenerlo in Campania, dove era stato trasferito nel 2008 (in via Ponte dei Granili) accorpando gli archivi storici territoriali ...