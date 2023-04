Spalletti: «Non mi interessa niente del contratto ma solo dei risultati del Napoli» (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano Spalletti in conferenza alla vigilia di Napoli-Milan di campionato. (Pioli ha già parlato). Pioli ha detto che il Napoli senza Osimhen ne ha vinte sette su sette. Cosa cambia? «È sicuramente un’assenza che pesa, è inutile girarci intorno. Poi di fianco c’è anche quello che ha detto Pioli che mi trova d’accordo. Quando è mancato, questa squadra ha saputo sopperire. Tutti hanno dato qualcosina in più in modo che venisse fuori lo stesso Napoli. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholo, sa che mestiere fa, sa che a calcio si gioca anche con la testa non solo con i piedi. Fin da subito è entrato nel ruolo che doveva avere. Quando una persona è intelligente, riesce a fare risultati importanti sfruttando fette piccole di possibilità. Cambia poco di giocare, è meno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Lucianoin conferenza alla vigilia di-Milan di campionato. (Pioli ha già parlato). Pioli ha detto che ilsenza Osimhen ne ha vinte sette su sette. Cosa cambia? «È sicuramente un’assenza che pesa, è inutile girarci intorno. Poi di fianco c’è anche quello che ha detto Pioli che mi trova d’accordo. Quando è mancato, questa squadra ha saputo sopperire. Tutti hanno dato qualcosina in più in modo che venisse fuori lo stesso. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholo, sa che mestiere fa, sa che a calcio si gioca anche con la testa noncon i piedi. Fin da subito è entrato nel ruolo che doveva avere. Quando una persona è intelligente, riesce a fareimportanti sfruttando fette piccole di possibilità. Cambia poco di giocare, è meno ...

