Savona, iscritto all'anagrafe figlio di due donne (Di sabato 1 aprile 2023) Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne. Un piccolo nato nei giorni scorsi a Savona e concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Il sindaco di, Marco Russo, haall'ildi due. Un piccolo nato nei giorni scorsi ae concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Per la prima volta in Liguria registrato all'anagrafe come figlio di due mamme, lo ha iscritto il sindaco di Savona… - ansa_liguria : Savona, iscritto all'anagrafe figlio di due donne - fisco24_info : Savona, iscritto all’anagrafe figlio di due donne: È il primo caso in Liguria dopo lo stop alle trascrizioni stabil… - MediasetTgcom24 : Savona, iscritto all'anagrafe figlio di due donne | Il sindaco: 'Sfido il divieto, il governo è lontano dalla realt… - rtl1025 : ?? Il sindaco di #Savona, Marco Russo, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne. Un piccolo nato concepito a… -