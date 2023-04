Vai agli ultimi Twett sull'argomento... k_qeros : @TitanACM @MatteCurvaSud @MilanNewsit Troppo signore per sbroccare ahahahahahaha la differenza è che conte sbrocca… - RSottocornola : @LucaParry85 Si ho visto. Ragiona col culo. Sta diventando peggio del Galliani degli ultimi tempi con la differenza… - ducciosiena : @Thankilpin É ciò che deve spiegare Pioli, al di là degli infortuni! La società ha fatto una campagna acquisti. Tro… - ZingaratadiTheo : RT @TitanACM: @sportface2016 Fuori Osimhen e il Napoli ha Simeone e Raspadori, noi fuori Giroud e abbiamo Ibra, Rebic e Origi. Poi si chie… - TitanACM : @sportface2016 Fuori Osimhen e il Napoli ha Simeone e Raspadori, noi fuori Giroud e abbiamo Ibra, Rebic e Origi. P… -

Pioli, differenza tra Napoli e Milan è la continuità Agenzia ANSA

La differenza tra Napoli e Milan, secondo Stefano Pioli, è innanzitutto "nella maggior continuità dei risultati che loro hanno avuto. I nostri ultimi due mesi, invece, non sono stati all'altezza delle ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan mister Pioli ha parlato della stagione della squadra finora, tra alti e bassi: "Credo di allenare un gruppo molto responsabile ...