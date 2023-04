Piccolo G, chi è il cantante di Amici 22: età, nome vero, di dov’è, inediti, fidanzata e Instagram (Di sabato 1 aprile 2023) Piccolo G è stato uno dei concorrenti di Amici, che è riuscito a ottenere la maglia del serale. L’artista, un cantante, è stato seduto tra i banchi del talent tra i più noti della tv, ovvero Amici di Maria De’ Filippi. Piccolo G, all’anagrafe Giovanni, è stato scelto da Rudy Zerbi. E ha dimostrato, giorno dopo giorno, di avere talento da vendere. Ha conquistato, e continua a farlo, tutti con i suoi singoli. E con la sua personalità. E, dopo tante sfide e duri colpi, è riuscito ad accedere al serale, lo scoglio più duro. La scorsa settimana, però, ha dovuto abbandonare la gara e oggi ritornerà in tv, sul Piccolo schermo, per raccontarsi ai microfoni di Verissimo! La biografia di Piccolo G Piccolo G, all’anagrafe, Giovanni Rinaldi, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023)G è stato uno dei concorrenti di, che è riuscito a ottenere la maglia del serale. L’artista, un, è stato seduto tra i banchi del talent tra i più noti della tv, ovdi Maria De’ Filippi.G, all’anagrafe Giovanni, è stato scelto da Rudy Zerbi. E ha dimostrato, giorno dopo giorno, di avere talento da vendere. Ha conquistato, e continua a farlo, tutti con i suoi singoli. E con la sua personalità. E, dopo tante sfide e duri colpi, è riuscito ad accedere al serale, lo scoglio più duro. La scorsa settimana, però, ha dovuto abbandonare la gara e oggi ritornerà in tv, sulschermo, per raccontarsi ai microfoni di Verissimo! La biografia diG, all’anagrafe, Giovanni Rinaldi, è ...

