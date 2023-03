Papa | oggi sarà dimesso | domenica a San Pietro per le Palme

(Di sabato 1 aprile 2023) Tutto pronto in piazza Sanper la solenne celebrazione delladelle, che di fatto apre i riti della settimana santa. Le sedie sono state predisposte, il sagrato è stato allestito, tantissimi i turisti giunti nella Capitale per visitare la Basilica di San, ma anche tanti fedeli che sono arrivati a Roma per partecipare alle celebrazioni pasquali. Con la speranza di vedere il. Come questa famiglia di Firenze. "Speriamo, per ora preghiamo per lui".In effetti non è ancora chiara la forma in cui Francesco parteciperàalla messa delle. Il Vaticano si è limitato ad affermare che "essendo prevista la sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani (, ndr), è prevista la presenza di...

Il Papa: le prove della vita purificano il cuore. Domani il rientro a Santa Marta - Lo staff medico conferma: il Papa sarà dimesso domani - Lo staff medico conferma: il Papa sarà dimesso domani RaiNews

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco dovrebbe far rientro domani a Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa v ...La buona notizia è che in pochi giorni Papa Francesco sarà dimesso e «questo è importante, significa che, malgrado l’età, ha superato in tempi rapidi la malattia senza complicazioni». L’altra faccia ...