Inter-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) L’Inter affronterà la Fiorentina nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, i nerazzurri vogliono ripartire e blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Inzaghi non avrà però vita facile contro la Fiorentina, che sta attraversando un ottimo momento di forma e tenterà di non lasciare San Siro a mani vuote. La sfida è in programma oggi, sabato 1 aprile alle 18:00 in quel di San Siro. diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) L’affronterà lanel match valido per la ventottesima giornata di. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, i nerazzurri vogliono ripartire e blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Inzaghi non avrà però vita facile contro la, che sta attraversando un ottimo momento di forma e tenterà di non lasciare San Siro a mani vuote. La sfida è in programma, sabato 1 aprile alle 18:00 in quel di San Siro.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - Gazzetta_it : Inter, Inzaghi ha scelto: con Lukaku c’è Correa. Lautaro in panchina #InterFiorentina - infobetting : #BuongiornoATutti Oggi in #SerieA ???? ??#CremoneseAtalanta ?15:00 ?? - internewsit : Fiorentina, Italiano ha due sole certezze. Saponara in vantaggio! La probabile formazione - CdS - -