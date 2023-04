Flavia Vento: “Totti? Qualcuno mi dovrà delle scuse. Sono casta da 10 anni” (Di sabato 1 aprile 2023) “Chi mi ha delusa del mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini, diciamo che all’Isola dei famosi non Sono state molto corrette nei miei confronti. Ma num me va de parlà di ‘sta ggente”. Queste le parole di Flavia Vento che ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente. La 45enne ha poi confermato, come aveva fatto tempo fa, di essere casta da quasi un decennio. Di uomini all’orizzonte neanche l’ombra, neppure Tom Cruise. La Vento ha chattato per mesi con un truffatore che si spacciava per il divo di Hollywood e quando ha capito di essere finita in mezzo a un inganno è rimasta molto delusa. “Ma qualcosa mi lega a Tom, spesso sento il suo nome ovunque. Ma Sono casta da dieci anni – ha raccontato -. Se guardo indietro i miei ex ... Leggi su tpi (Di sabato 1 aprile 2023) “Chi mi ha delusa del mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini, diciamo che all’Isola dei famosi nonstate molto corrette nei miei confronti. Ma num me va de parlà di ‘sta ggente”. Queste le parole diche ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente. La 45enne ha poi confermato, come aveva fatto tempo fa, di essereda quasi un decennio. Di uomini all’orizzonte neanche l’ombra, neppure Tom Cruise. Laha chattato per mesi con un truffatore che si spacciava per il divo di Hollywood e quando ha capito di essere finita in mezzo a un inganno è rimasta molto delusa. “Ma qualcosa mi lega a Tom, spesso sento il suo nome ovunque. Mada dieci– ha raccontato -. Se guardo indietro i miei ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fonteufficialeg : Flavia Vento: 'Sono 20 anni che prendo per il c...! Sono più intelligente di quello che pensate' - tivabezorro : RT @CeresaRaffaele: @AleAmbrosiTW ci mancava la sosia di Flavia Vento....poi finalmente sei scesa in campo....ci voleva un iniezione di caz… - symbel : Il Leone d'Oro alla carriera, quello che (per dirne uno) non è mai stato conferito a Giancarlo Giannini, quest'anno… - Figanghi : Tesoro mi dispiace non faccio incontri di terzo tipo prova con Flavia vento???????????????? - ChemicalAsdfg : @ildelfinogiulio Ma è Flavia Vento truccata da Sanna Marin o Sanna Marin truccata da Flavia Vento? -