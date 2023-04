Apo Whang - Od | ' modella' di 106 anni in copertina su Vogue La regina dei tatuaggi batok

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : A 106 anni su Vogue: è la più anziana tatuatrice al mondo -

Una modella di 106 anni in copertina su Vogue : il numero di aprile del mensile di moda più famoso del mondo nella versione per le Filippine ritrae- Od , conosciuta anche come Maria Oggay , famosa nel mondo per essere l'ultima erede della pratica millenaria del batok , il tatuaggio tradizionale . La foto mostra il suo bellissimo viso ...Prima dell'apparizione di- Od su Vogue Filippine, il record per la più anziana modella di copertina di Vogue era detenuto dall'attrice Judi Dench, apparsa sulla copertina di British Vogue nel ...Vogue Filippine ha dedicato il numero di aprile alla tatuatrice- Od , conosciuta anche come Maria Oggay, che con i suoi 106 anni è la modella più anziana mai apparsa sulla copertina del magazine. Residente nel villaggio di montagna di Buscalan, a circa ...

A 106 anni sulla cover di Vogue: la storia della tatuatrice Apo Whang-Od la Repubblica

Una modella di 106 anni in copertina su Vogue: il numero di aprile del mensile di moda più famoso del mondo nella versione per le Filippine ritrae Apo Whang-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, famo ...