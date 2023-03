Incidente Kiyine | decolla a 200 km h sulla rotatoria e sfonda una palestra Sopravvive I video

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il centrocampista Sofian, classe 1997, ex calciatore di Venezia e Salernitana e Chievo, è stato vittima di un graveautomobilistico. Il belga dopo aver colpito unaa tutta velocità (urtando, presumibilmente, il bordo di una rotonda) ha perso il controllo della sua auto ed è letteralmenteto con la sua autondo il muro di una. L’è avvenuto nei pressi di Liegi. Il suo attuale club (OH Leuven) ha fatto sapere chenon è in pericolo di vita, ma nell'avrebbe subito fratture multiple. Non sono rimaste coinvolte altre persone.

Sofian Kiyine, ex giocatore tra le altre di Chievo, Salernitana e Venezia, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Il marocchino, attualmente al Leuven, in Belgio, si è schiantato con la ... Terribile incidente per Sofian Kiyine, centrocampista belga (da padre marocchino e madre italiana, ha triplice passaporto) che in Italia ha indossato le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia (56 ...)