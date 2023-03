Ultime Notizie – Tumori, con ‘lo Scrigno di Jaja’ speranza e fiducia per i pazienti della Calabria (Di giovedì 30 marzo 2023) “Un cofanetto ricco di speranza e di fiducia nel futuro”. E’ ‘Lo Scrigno di Jaja’, il pensiero che l’Associazione ‘Jole Santelli’ ha voluto dedicare oggi ai pazienti oncologici delle strutture ospedaliere di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Cosenza. “Un progetto elaborato e realizzato per Jole e con Jole, che in famiglia veniva chiamata con il vezzeggiativo Jaja -ha spiegato Paola Santelli-. All’interno dello ‘Scrigno di Jaja’ abbiamo infatti voluto inserire tutto l’amore che Jole aveva per la Calabria, con i suoi prodotti di eccellenza che apportano benefici ormai testati scientificamente”. Il cofanetto, distribuito a circa 2mila pazienti della provincia di Cosenza, contiene prodotti alimentari, eccellenze ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) “Un cofanetto ricco die dinel futuro”. E’ ‘Lodi, il pensiero che l’Associazione ‘Jole Santelli’ ha voluto dedicare oggi aioncologici delle strutture ospedaliere di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Cosenza. “Un progetto elaborato e realizzato per Jole e con Jole, che in famiglia veniva chiamata con il vezzeggiativo Jaja -ha spiegato Paola Santelli-. All’interno dello ‘diabbiamo infatti voluto inserire tutto l’amore che Jole aveva per la, con i suoi prodotti di eccellenza che apportano benefici ormai testati scientificamente”. Il cofanetto, distribuito a circa 2milaprovincia di Cosenza, contiene prodotti alimentari, eccellenze ...

