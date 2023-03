Ultime Notizie – “Italia paghi risarcimento a 4 tunisini” (Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo la Cedu ha violato il divieto di trattamento inumano e degradante, il diritto alla libertà e la sicurezza, e il divieto di espulsione collettiva La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha ordinato all’Italia il pagamento di un risarcimento per quattro migranti tunisini tratti in salvo in mare nel 2017, portati a Lampedusa e poi rimpatriati forzosamente. Secondo la Corte di Strasburgo, l’Italia ha violato il divieto di trattamento inumano e degradante, il diritto alla libertà e la sicurezza, e il divieto di espulsione collettiva. Nell’ottobre 2017, riferisce la Corte, i quattro ricorrenti sono partiti dalle coste tunisine su una imbarcazione precaria e sono stati soccorsi in mare da una nave Italiana che li ha portati a Lampedusa. Qui sono stati rinchiusi dieci giorni sull’hotspot ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo la Cedu ha violato il divieto di trattamento inumano e degradante, il diritto alla libertà e la sicurezza, e il divieto di espulsione collettiva La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha ordinato all’il pagamento di unper quattro migrantitratti in salvo in mare nel 2017, portati a Lampedusa e poi rimpatriati forzosamente. Secondo la Corte di Strasburgo, l’ha violato il divieto di trattamento inumano e degradante, il diritto alla libertà e la sicurezza, e il divieto di espulsione collettiva. Nell’ottobre 2017, riferisce la Corte, i quattro ricorrenti sono partiti dalle coste tunisine su una imbarcazione precaria e sono stati soccorsi in mare da una navena che li ha portati a Lampedusa. Qui sono stati rinchiusi dieci giorni sull’hotspot ...

