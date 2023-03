Roma Femminile | Bavagnoli | «Appena rientriamo ci occuperemo delle giocatrici che vogliamo far restare qui»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Betty, responsabile dell’area tecnica della, ha parlato del futurocalciatrici giallorosse Betty, responsabile dell’area tecnica della, ha parlato del futurocalciatrici giallorosse dopo la sconfitta con il Barcellona al Camp Nou. RINNOVI – «Con molta onestà vi devo dire che non ci siamo occupate dei vari rinnovi, oltre a lei ce ne sono altri. E non l’abbiamo fatto perché questo periodo era troppo difficile., cichefar. Non vorrò mai separarmi da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie… - LiaCapizzi : Che spettacolo da record all'Olimpico. 39.454 * La partita con più spettatori nella storia del calcio femminile in… - Ajejebrazov17 : @Romanvs25 @ESCLewisive I fatti sono che la Lazio ha vinto più Scudetti. Ci ha giocato anche Carolina Morace, ovver… - ilPicaninho : @CuppoloneVero la tua squadra ha giocato al camp nou quante volte ne ha giocate la roma femminile. ahhahahaha - Classis0101 : @CuppoloneVero Voi avete giocat al camp nou tante volte quanto c'è stata la squadra femminile della Roma. Bravi. -

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione italiana Sport Rotellistici ... Nella maschile saranno 16 gli atleti in gara, nella femminile 8. Per i primi tre classificati di entrambe le categorie è previsto un ...Si svolgerà in questo fine settimana la terza giornata valida per la seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Tra sabato e domenica ... Alle 14:30 ci sarà poi Roma-Milan, una partita ...