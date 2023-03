Noble Panacea | la scienza a servizio della bellezza

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 marzo 2023) Non capita spesso che un brand di skincare sia fondato da premio Nobel per la chimica. È il caso di, marchio di cosmesi di lusso nato da un’idea di Sir James Fraser Stoddart. Ogni prodotto ideato dal 2019 a oggi si basa sulla tecnologia OSMV (Organic Molecular Super Vessel), un sistema di rilascio che fornisce alla pelle ingredienti attivi diversi in momenti diversi. Il modo più semplice per raccontare la tecnologia OSVM è immaginare una "gabbia" ottagonale composta da carboidrati e acidi grassi e che è circa 10.000 volte più piccola di una pelle cellula. Questi recipienti forniscono gli ingredienti direttamente sulla pelle e sono completamente ecologici e rinnovabili, oltre a essere in grado di contenere sia ingredienti solubili in olio che in acqua, offrendo amolte più opzioni con le sue ...