Nel Regno Unito comanda l'immigrato delle colonie: cosa c'è dietro? (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli immigrati di seconda generazione si prendono la Gran Bretagna, a Downing Street l'indiano Rishi Sunak, in Scozia il pakistano Humza Yousaf, senza dimenticare il sindaco di Londra, l'altro pakistano Sadiq Khan. È il trionfo di multiculturalismo e integrazione, o è piuttosto quello del senso di colpa britannico, che ha permesso una sorta di effetto rebound proveniente da quei Paesi che per secoli Londra ha colonizzato? Nei palazzi del potere del Regno Unito sta avvenendo una sostituzione storica paradossale: al posto dello scontro tra Inghilterra e Scozia, quello tra India e Pakistan, gli indù in sostituzione degli anglicani, i musulmani in quella dei presbiteriani. CONFUSIONE - C'è perfino una questione di indipendentismo di mezzo, e non è certo quella scozzese, ma quella del Kashmir o del Punjab, che è la regione contesa dalla quale i genitori di ...

