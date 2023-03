F1 su TV8 | programma GP Australia 2023 | orari | programma qualifiche e gara in chiaro

(Di giovedì 30 marzo 2023) La Formula 1 comincia il suo lungo peregrinare attraverso l’orbe terracqueo. Dopo due GP disputati in Medio Oriente, si cambia infatti continente. Nell’imminente weekend il Circus sarà impegnato all’Albert Park di Melbourne, dove andrà in scena la 37ma edizione del Gran Premio d’. Sarà però la ventiseiesima a disputarsi nell’attuale contesto, dove si corre dal 1996. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP D’DI F1 ALLE 3.30 E ALLE 7.00 Sia a Sakhir che a Jeddah si è visto un dominio incontrastato della Red Bull, autrice di due doppiette. La superiorità del Drink Team è testimoniata dal fatto che in Arabia Saudita Max Verstappen sia giunto secondo, dietro solo al compagno di squadra Sergio Perez, nonostante abbia dovuto scattare dalla quindicesima posizione a causa di un problema meccanico accusato in qualifica. Dal canto suo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bob6Rock : Per Il programma condotto da #Savino…. Una vera propria debacle?? #tv8 #AscoltiTv -

La gara è indomenica alle 07:00, poi stante l'annullamento della Cina ci sarà la pausa . ...tutta la F1 in diretta streaming Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su: ...Ildi MotoGP Sabato 1° aprile qualifiche alle 15.45 e gara sprint alle 20 (anche in chiaro su). Domenica 2 aprile: Gran Premio alle 19 ore ...... in onda dalle 21.15 su La7 Bruno Barbieri - 4 Hotel , in onda dalle 21.30 suFaking it - Bugie o verità , iltrue - crime condotto da Pino Rinaldi che analizza la mente di alcuni ...

F1 su TV8, programma GP Australia 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite OA Sport

La gara è in programma domenica alle 07:00, poi stante l’annullamento della Cina ci sarà la pausa. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 (207).Terzo appuntamento stagionale per il Mondiale di F1. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile è in programma il Gran Premio d’Australia, un classico del calendario. Dopo le prime due gare dell’anno in ...