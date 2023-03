Ucraina, ultime notizie. Zelensky invita Xi Jinping, pronto a parlare con lui. Russia avvia esercitazioni missilistiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Allarme dell’Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia. Lavrov riceve oggi il ministro degli Esteri iraniano. Anche la Germania è ormai “coinvolta direttamente” nel conflitto in Ucraina, accusa la Russia dopo l’invio dei Leopard a Kiev. Dagli Usa sostegno all’Ue per la creazione di un tribunale speciale per perseguire Mosca del “crimine d’aggressione”. La Russia effettua un test di missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Allarme dell’Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia. Lavrov riceve oggi il ministro degli Esteri iraniano. Anche la Germania è ormai “coinvolta direttamente” nel conflitto in, accusa ladopo l’invio dei Leopard a Kiev. Dagli Usa sostegno all’Ue per la creazione di un tribunale speciale per perseguire Mosca del “crimine d’aggressione”. Laeffettua un test di missili antinave Moskit nel Mar del Giappone.

