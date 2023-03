Trema la terra in Molise | il sisma scuote mezzo Sud Italia | attimi di terrore

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il terremoto a Campobasso fare il. La scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23.52 di ieri - martedì 28 marzo - a due chilometri da Montagano, un paese di 1086 abitanti in provincia di Campobasso,, a una profondità di 23 chilometri. Ilè stato avvertito anche nei comuni di Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido, oltre che nella stessa Campobasso, dove centinaia di persone sono scese in strada.dianche in Abruzzo, Campania e Puglia. I vigili del fuoco hanno dichiarato che al momento non sono state registrate richieste di soccorso, segnalazioni di crolli o danni alle persone. Anche la Protezione Civile delha comunicato che, dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione ...

La terra continua a tremare in Molise, con una forte scossa che si è avvertita alle h. 23.52 di oggi, 28 marzo. Una scossa che si aggiunge allo sciame sismico che sta interessando la Regione in questi ...