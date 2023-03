Terremoto | forte scossa 5 4 in Molise avvertita anche a Napoli

(Di mercoledì 29 marzo 2023)dinella serata di martedì 29 marzo ore 23.52in dell’Abruzzo e Campania. Magnitudo stimata dal INGV dovrebbe essere di 5.4. Il sisma si è verificato, in base alle prime informazioni, in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - CelianGuignard : RT @JustPaolaC: Scossa avvertita forte e chiara anche qui!!!! E non ci bastava il bradisismo! #Terremoto - infoitinterno : FLASH – Terremoto in provincia di Campobasso, forte scossa avvertita anche in Ciociaria - salvoeccezioni_ : Salerno qui si è sentita ed anche forte #Terremoto -

È una emozione, tornare in Siria, per la prima volta dal 2012, dopo il primo anno della crisi e della guerra, quando erano già cominciati gli attacchi su Aleppo e su Damasco. I Isi ...La terra torna a tremare, questa volta è accaduto in Giappone, dove unascossa diha spaventato i L'articolo Giappone,scuote la terra: magnitudo 6.1 proviene da True ...La terra trema ancora in Indonesia Nuovo, scossa avvertita anche a Bali: tre morti, rientrato allarme tsunami 'Abbiamo riassaporato il ritorno alla 'normalità' che mai come ora ci ...

Forte scossa di terremoto prima della mezzanotte avvertita anche a Napoli NapoliToday

Un terremoto di magnitudo stimata tra 4.6 e 5.1 è avvenuto nella zona di Campobasso, in Molise. La scossa è stata distintamente avvertita in Molise, Abruzzo e Campania.“Hai sentito” “Siamo saltati tutti dal letto”. In tanti poco prima della mezzanotte nel Nolano (ma anche in Abruzzo e Puglia) hanno avvertito una forte di scossa di terremoto durata alcuni secondi. L ...