Roma-Feyenoord | il Viminale verso la linea dura | niente biglietti per i tifosi olandesi

(Di mercoledì 29 marzo 2023)in vendita per iper, la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma il prossimo 20 aprile fin dal primo momento attenzionata dalle autorità per i rischi assai concreti di scontri e atti vandalici. Questo sarebbe per lo meno l’orientamento che sta maturando al, secondo quanto ha appreso l’Ansa. Soltanto poche ore dopo la programmazione della sfida calcistica, con i sorteggi dei quarti di Europa League, il sindaco diRoberto Gualtieri aveva chiesto esplicitamente al ministro Piantedosi di «valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per idele di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : #Viminale, niente biglietti agli olandesi per #Roma-#Feyenoord #EuropaLeague #LBDV #LeBombeDiVlad - Decocove : #Viminale, niente biglietti agli olandesi per #Roma-#Feyenoord #EuropaLeague #LBDV - laziopress : ANSA | Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord - pasqualinipatri : ANSA | Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord - FilippoSal59942 : Troppo poco: carcerazione e rilascio solo dopo il pagamento di eventuali vandalismi ?????? -

Per la sfida dei quarti di finale Per la partita di Europa League, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico diper i quarti di finale, l'orientamento del Viminale è per il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. 'Bene farà il ...senza tifosi olandesi. E' questo l'orientamento del Viminale in merito alla partita di ritorno valida per i quarti di finale di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo ...Pugno duro per gli ultras olandesi. In vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League train programma il prossimo 20 aprile allo Stadio Olimpico si va verso una stretta nei confronti dei tifosi della squadra di Rotterdam per paura dei possibili scontri tra le opposte ...

L'As Roma sfiderà il Feyenoord domenica 20 aprile allo Stadio Olimpico. Un match di Europa League al quale si sta pensando da settimane in città per le possibili ripercussioni che potrebbero esserci ...Roma , 29 mar. - (Adnkronos) - Per la partita di Europa League Roma-Feyenoord, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale, l'orientamento del Viminale è per il ...