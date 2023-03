Roma-Feyenoord, il Viminale pronto a vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante le pressioni dell’Uefa, per ora il Viminale conferma la sua linea: niente tifosi olandesi allo stadio Olimpico per la partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma fra tre settimane, il prossimo 20 aprile. Il ministero dell’Interno ha fatto trapelare all’Ansa il suo “orientamento” per smentire le voci che invece davano ormai per certa la vendita dei biglietti anche alla tifoseria della squadra ospite. In particolare La Repubblica ha scritto che avrebbe prevalso appunto la politica dell’Uefa, che già aveva duramente criticato l’Italia per lo stop agli ultras tedeschi in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte. Invece, almeno stando a quanto fa sapere il Viminale, è pronto il divieto di trasferta. Peraltro tutta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante le pressioni dell’Uefa, per ora ilconferma la sua linea: nienteallo stadio Olimpico per la partitadi Europa League in programma fra tre settimane, il prossimo 20 aprile. Il ministero dell’Interno ha fatto trapelare all’Ansa il suo “orientamento” per smentire le voci che invece davano ormai per certa ladeianche alla tifoseria della squadra ospite. In particolare La Repubblica ha scritto che avrebbe prevalso appunto la politica dell’Uefa, che già aveva duramente criticato l’Italia per lo stop agli ultras tedeschi in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte. Invece, almeno stando a quanto fa sapere il, èil divieto di trasferta. Peraltro tutta la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ___________Luca : @andreau1990 Divieto giustificato da diversi motivi: - 2015 Piazza di Spagna vandalizzata dai tifosi del Feyenoord… - ilmessaggeroit : #roma-#feyenoord, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi: la decisione del Viminale - ultimora_pol : In merito alla partita Roma-Feyenoord di UEFA Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico… - IRebell05 : RT @JuveVinciPerMe: 'Il Viminale verso il divieto di trasferta ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord' (cit.). Si va verso un... Napoli-Eint… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord -