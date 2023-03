Papa Francesco ricoverato, la Chiesa si stringe in preghiera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Una “preghiera corale della Chiesa” per essere vicini al Pontefice, ricoverato dal pomeriggio di oggi al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria. Così la Presidenza della Cei, a nome dei Vescovi italiani, “esprime vicinanza a Papa Francesco” e “nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa – si legge in una nota – la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”. Anche “i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica stringono idealmente Papa Francesco in un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie”, si legge in una nota della Presidenza nazionale dell’Associazione che si dice “vicina con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Una “corale della” per essere vicini al Pontefice,dal pomeriggio di oggi al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria. Così la Presidenza della Cei, a nome dei Vescovi italiani, “esprime vicinanza a” e “nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa – si legge in una nota – la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”. Anche “i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica stringono idealmentein un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie”, si legge in una nota della Presidenza nazionale dell’Associazione che si dice “vicina con la ...

