Papa Francesco ricoverato al Gemelli: «Infezione respiratoria, alcuni giorni in ospedale» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per una Infezione respiratoria: è arrivato in ambulanza dopo aver avvertito un problema al petto, manifestando problemi cardio respiratori. Il ricovero durerà alcuni giorni Leggi su corriere (Di mercoledì 29 marzo 2023)è statoall’di Roma per una: è arrivato in ambulanza dopo aver avvertito un problema al petto, manifestando problemi cardio respiratori. Il ricovero durerà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - ilGatt0Pardo : Padre Georg Gänswein, stamattina: «Molti cardinali oggi sarebbero in sintonia con Angelo Scola come Papa». Nel pom… - LucaViaggio : @Pontifex_it Infesione Respiratoria.....funzonicchia il tuo siero del c@zzo? -