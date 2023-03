Paolo Jannacci presenta Jannacciami!

(Di mercoledì 29 marzo 2023) A dieci anni dalla scomparsa di Enzo, nel giorno del suo compleanno,porterà in scena, al Teatro Arcimboldi di Milano,ami! Un abbraccio di musica a Milano, uno spettacolo pieno di canzoni, di ospiti, di grandi musicisti, di amici, di imprevisti, di suoni, di risate e di teatro. "Uno spettacolo" racconta"dedicato a mio padre, con le sue canzoni più richieste e quelle più nascoste. Una ripartenza, da dove ci eravamo lasciati 10 anni fa, verso un futuro sempre piùano, perchè ho scoperto che io ho bisogno ancora di ascoltare le sue canzoni e cantarle, nel migliore dei modi, a chi desidera ascoltarmi."Insieme a, in questa serata evento, sul palco degli Arcimboldi ci saranno gli amici musicisti ...

Leggi Anche Enzo, per lui una serata evento tra canzoni e racconti - Il figlio: 'Ricordarlo è un bagaglio di emozioni' La lettera Ciao Enzo, come va Sicuramente dove sei tu va tutto bene. Qui sulla ......stesso divenne il padre putativo di molte generazioni di cabarettisti: da Cochi e Renato a Massimo Boldi aRossi. Tutte le attività del molteplice e schizofrenico dottor(era ..." Uno spettacolo - racconta- dedicato a mio padre, con le sue canzoni più richieste e quelle più nascoste. Una ripartenza, da dove ci eravamo lasciati 10 anni fa, verso un futuro ...

Paolo Jannacci, qual è il primo ricordo di suo padre "Fra i 3 e i 4 anni, due ricordi legati. Prima mi prese in braccia, poi dividemmo uno sgabello davanti a un piano. Sempre 4 anni, molto intenso". ...Renato Pozzetto ha messo in allarme i fan dopo aver pubblicato una lettera in ricordo del suo amico Enzo Jannacci.