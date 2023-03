Luce: bolletta più cara, tornano gli oneri di sistema (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bollette, ancora tre mesi di sconti ma la Luce costerà di più – Confermati anche per il secondo trimestre del 2023 gli aiuti contro i rincari di Luce e gas per le famiglie – E col prossimo inverno arriva il bonus riscaldamento – Il governo conferma gli aiuti contro i rincari di Luce e gas per le famiglie anche nel secondo trimestre, ma tornano gli oneri di sistema sulla bolletta dell’elettricità. Stanziati 5 miliardi per l’energia, e nel decreto spunta anche la depenalizzazione del reato fiscale dell’omesso versamento: chi paga il dovuto non andrà davanti al giudice. IVA AL 5% SUL GAS Per il gas è confermata fino a giugno la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema. Prorogata anche l’aliquota Iva ridotta al 5% ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bollette, ancora tre mesi di sconti ma lacosterà di più – Confermati anche per il secondo trimestre del 2023 gli aiuti contro i rincari die gas per le famiglie – E col prossimo inverno arriva il bonus riscaldamento – Il governo conferma gli aiuti contro i rincari die gas per le famiglie anche nel secondo trimestre, maglidisulladell’elettricità. Stanziati 5 miliardi per l’energia, e nel decreto spunta anche la depenalizzazione del reato fiscale dell’omesso versamento: chi paga il dovuto non andrà davanti al giudice. IVA AL 5% SUL GAS Per il gas è confermata fino a giugno la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento deglidi. Prorogata anche l’aliquota Iva ridotta al 5% ...

