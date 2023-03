Keanu Reeves indossa un Rolex Submariner che ha una storia davvero emozionante (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ogni storia che riguarda Keanu Reeves sembra esistere solo per alimentare la leggenda dell'attore canadese. Ad esempio questa: nel 2021, appena terminate le riprese di John Wick 4, Reeves regalò al gruppo di stuntman che avevano lavorato con lui al film dei Rolex Submariner. Su ogni orologio era inciso il nome del destinatario e la frase «Grazie Keanu JW4 2021». Tuttavia, non era chiaro se Reeves ne avesse acquistato uno per sé. Ora, forse, abbiamo una risposta: la scorsa settimana, l'attore ha sfoggiato un Rolex Submariner alla prima dell'atteso film. Keanu Reeves alla premiere di John Wick 4 a Los Angeles Monica Schipper/Getty ImagesRolex ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ogniche riguardasembra esistere solo per alimentare la leggenda dell'attore canadese. Ad esempio questa: nel 2021, appena terminate le riprese di John Wick 4,regalò al gruppo di stuntman che avevano lavorato con lui al film dei. Su ogni orologio era inciso il nome del destinatario e la frase «GrazieJW4 2021». Tuttavia, non era chiaro sene avesse acquistato uno per sé. Ora, forse, abbiamo una risposta: la scorsa settimana, l'attore ha sfoggiato unalla prima dell'atteso film.alla premiere di John Wick 4 a Los Angeles Monica Schipper/Getty Images...

