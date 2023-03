Inter | De Vrij e la sua Doina diventano genitori | è nato Nolan | l’annuncio social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Stefan De Vrij resterà all'Inter fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti che è pronto ad… - internewsit : FOTO – De Vrij, si allarga la famiglia. Benvenuto Nolan - - Manolo19973 : @petto_netto @it_inter Dopo che ne dai 4 a de vrij - FcInterNewsit : Fiocco azzurro in casa De Vrij: nato il primogenito di Stefan. L'annuncio dei genitori - rossellaadodo : RT @fcin1908it: Inter, fiocco azzurro per Stefan De Vrij: è nato il piccolo Nolan -

Le probabili formazioni di- Fiorentina(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, De, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. ...E così cominciano già a girare i nomi della formazione ideale dell'con Conte in panchina. A ... In posta c'è Onana reduce da una buona stagione, poi la difesa a tre con De, Smalling e Bastoni., deresta ma i tifosi vogliono Bastoni ., il rinnovo di Bastoni è ancora lontano. Da diversi mesi si parla del rinnovo di Alessandro Bastoni. Al momento, tutto pare in stand - by. Il ...

Nolan de Vrij, 28/3/2023", il commento proprio di Doina su Instagram. Immancabili i tanti messaggi d'affetto arrivati anche da compagni e altre wags nerazzurre: dal connazionale di De Vrij, Denzel ...Il quarto uomo è Cosso. Alla VAR: Marini. All’assistenza: Di Bello. L’Inter dovrebbe scendere in campo con Lukaku e Lautaro in attacco. In difesa dovrebbe tornare titolare de Vrij. Robin Gosens e ...