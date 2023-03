"Infezione respiratoria", impegni annullati: ansia per Francesco, le sue condizioni (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici": lo fa sapere - in una nota - la Sala Stampa della Santa Sede. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'Infezione respiratoria (esclusa l'Infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera - si legge ancora nella nota vaticana - Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera". Nelle scorse ore, dall'ospedale si è appreso come il Pontefice sia giunto in ospedale in ambulanza a seguito di un malore. Pare che - come riporta il Corriere della Sera - il Papa abbia iniziato ad avvertire un dolore al petto subito dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Nei giorni scorsi Papaha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici": lo fa sapere - in una nota - la Sala Stampa della Santa Sede. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'(esclusa l'da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera - si legge ancora nella nota vaticana - Papaè toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera". Nelle scorse ore, dall'ospedale si è appreso come il Pontefice sia giunto in ospedale in ambulanza a seguito di un malore. Pare che - come riporta il Corriere della Sera - il Papa abbia iniziato ad avvertire un dolore al petto subito dopo ...

