Gruppi WhatsApp fastidiosi? Ecco come farli scomparire senza uscirne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dall'avvento di WhatsApp e la sua rapida diffusione a livello globale, che ha portato il servizio di messaggistica ad essere leader indiscusso, sono state introdotte tantissime funzionalità che, man mano hanno arricchito l'app di messaggistica rendendola sempre più completa, fino a renderla oramai indispensabile nelle nostre vite. Si pensi all'implementazione che si sta facendo di alcuni servizi WhatsApp – oltre che nella vita privata – anche nell'ambito lavorativo, dove è diventata routine la creazione di Gruppi di lavoro dedicati, per condividere informazioni aziendali e files di lavoro quali documenti e foto. La cosa dei Gruppi però negli ultimi tempi sta un po' sfuggendo di mano, ed ultimamente ci ritroviamo sempre più invischiati in Gruppi WhatsApp che non ci interessano o dai ...

