Giudice di Pace | Mugnano aderisce alla nuova convenzione

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comune diper salvare ildi. Domani l’approvazione in Consiglio comunale Il Comune diper salvare ildi, domani l’approvazione in Consiglio comunale. Lo annuncia una nota della Casa Comunale diCon la ratifica dell’importante atto si va a chiudere finalmente un percorso durato diversi anni e che ha visto l’intervento dei sindaci dei comuni interessati per mantenere un importante presidio di legalità sul territorio. “Con quest’atto – spiega l’assessore Vincenzo Massarelli – non solo entra in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miolegale_it : Legge 374/1991 Istituzione del Giudice di Pace - CartolanoSara : RT @sole24ore: Riforma Cartabia e mutato regime di procedibilità a querela: scatta la competenza del Giudice di pace penale per le lesioni… - Brunell52793518 : @AshleyLinektXx '. Sono il nuovo giudice di pace di Lecco!!' - rutilibus : Avv. Emanuele Fusi Una bella vittoria davanti al Giudice di Pace di Lucca contro il Green Pass, con la condanna del… - FpCgilLombardia : Ufficio del Giudice di Pace di Mantova, a breve ko. L’appello della Fp Cgil con la segretaria generale Giusti e il… -

Il, dopo 2 provvedimenti temporanei che disponevano il libero accesso al tempio per ... i proprietari del terreno dove è stata eretta la famosa Pagoda della, avevano chiesto maggiore ...... attendere la risposta del Comune; se il Comune rifiuta la richiesta o non risponde, presentare un'azione legale presso ildicompetente per territorio, avvalendosi dell'assistenza di un ...Dovrebbero girare l'angolo, andare in via Cavour, entrare negli uffici deldie prendere l'ascensore facendo ben attenzione agli orari per non rimanere poi chiusi dentro. Come fanno a ...

Giudice di Pace a rischio paralisi Telemantova

Appartiene alla competenza del giudice di pace penale il delitto di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta (lesioni cosiddette lievi) divenuto procedibile a ...La Corte di cassazione nell'ordinanza n. 7955 del 20 marzo 2023, nell'ambito di un giudizio di regolamento di competenza, fa chiarezza in merito alla sorte del decreto ingiuntivo ...