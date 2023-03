Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri | la recensione del film fantasy

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando la notizia dell’uscita di un nuovodi D;D al cinema è arrivata al grande pubblico, nell’ormai lontano 2021, in molti hanno storto il naso. E come gli si può dar torto? In fondo, tutti ci ricordiamo di quel disastro che fu– Che il gioco abbia inizio, uscito in America nel 2000 e in Italia nel 2002 con effetti speciali terrificanti. Per non parlare della trama, che faceva acqua da tutte le parti. Considerando poi che nello stesso periodo uscì al cinema La Compagnia dell’Anello, potete ben immaginare come il confronto potesse risultare impietoso fin dal principio. Di chi fu la colpa? Diciamo che fu un insieme di problematiche, quali forse un regista esordiente (Courtney Solomon) e diversi tagli al budget previsto, che andarono a ridurre al minimo la post-produzione, ...