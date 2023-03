Concorso Comune di Demonte: Bando per 1 Istruttore Contabile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comune di Demonte ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 1 Istruttore Contabile, in categoria C, da assegnare all’area finanziaria e tributi. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Demonte: Concorso per 1 Istruttore Contabile Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore economico della Pubblica Amministrazione, nonché dei più moderni sistemi informatici. Il Candidato idoneo lavorerà presso l’Ufficio Amministrativo, si occuperà della gestione di documenti, ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildiha emesso undiper selezionare 1, in categoria C, da assegnare all’area finanziaria e tributi. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Per partecipare aldiserve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore economico della Pubblica Amministrazione, nonché dei più moderni sistemi informatici. Il Candidato idoneo lavorerà presso l’Ufficio Amministrativo, si occuperà della gestione di documenti, ...

