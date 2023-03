Wta Miami 2023: Rybakina raggiunge Trevisan ai quarti, ok Pegula e Potapova (Di martedì 28 marzo 2023) L’avversaria di Martina Trevisan ai quarti di finale del Wta 1000 di Miami 2023 sarà Elena Rybakina. La giocatrice kazaka, fresca vincitrice del titolo a Indian Wells, ha superato con il punteggio di 6-4 6-3 la belga Elise Mertens. Nonostante le solite armi su cui può fare affidamento, Rybakina ha faticato con la seconda di servizio e non ha dato l’impressione, come invece aveva fatto in altri match, di essere ingiocabile. Ciò che contava però era vincere e lei l’ha fatto, approdando da grande favorita ai quarti. TABELLONE MONTEPREMI Avanti anche Jessica Pegula, che ha liquidato in due set Magda Linette, e Anastasia Potapova, in gran forma e capace di dar seguito alla vittoria contro Coco Gauff estromettendo la cinese Zhang. Infine, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) L’avversaria di Martinaaidi finale del Wta 1000 disarà Elena. La giocatrice kazaka, fresca vincitrice del titolo a Indian Wells, ha superato con il punteggio di 6-4 6-3 la belga Elise Mertens. Nonostante le solite armi su cui può fare affidamento,ha faticato con la seconda di servizio e non ha dato l’impressione, come invece aveva fatto in altri match, di essere ingiocabile. Ciò che contava però era vincere e lei l’ha fatto, approdando da grande favorita ai. TABELLONE MONTEPREMI Avanti anche Jessica, che ha liquidato in due set Magda Linette, e Anastasia, in gran forma e capace di dar seguito alla vittoria contro Coco Gauff estromettendo la cinese Zhang. Infine, ...

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale… - SuperTennisTv : A Miami @MartinaTrevisa3 supera Ostapenko (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera giocherà nei QF di un #WTA 100… - BananitaMayu : RT @GeorgeSpalluto: 1^ volta nei quarti di un Wta 1000 per Martina Trevisan. 1° quarto di finale in carriera sul veloce. 5° quarto di fina… - BananitaMayu: RT @GeorgeSpalluto: Martina Trevisan vola nei quarti a Miami. Batte Ostapenko 63 63 e accede per la 1^ volta nei quarti di un Wta 1000.