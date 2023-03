Leggi su aliveuniverse.today

(Di martedì 28 marzo 2023) Un razzo vettoredi Rocket Lab ha piazzato in orbita altri due satelliti per l'osservazione terrestre della compagnia privata Black Sky. Questa volta il lancio è avvenuto dalla seconda rampa del sito in Nuova Zelanda ed il primo stadio è stato recuperato dopo un ammaraggio nell'oceano.