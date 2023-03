Pagelle Italia-Ucraina Under 21 3-1: voti e tabellino amichevole 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Italia-Ucraina Under 21 3-1, amichevole tra le due giovani selezioni andata in scena allo Stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria. Nell’ultimo impegno amichevole prima dell’Europeo, gli azzurrini di Nicolato ottengono una meritata vittoria e lo fanno trascinati da un super Lorenzo Colombo, autore di una doppietta. HIGHLIGHTS Italia (3-5-2): Turati 5; Okoli 6, Lovato 7, Pirola 6; Bellanova 6.5 (31’ st Pierozzi sv), Fagioli 7, Ricci 6, Bove 6 (31’ st Fabbian sv), Udogie 7; Cancellieri 6.5 (26’ st Oristanio 6.5), Colombo 7 (45’ st Mulattieri sv). In panchina: Caprile, Sorrentino, Parisi, Viti, Esposito, Casadei, Zapelli, Ruggieri, Baldanzi, Zanoli, Gallo, ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di21 3-1,tra le due giovani selezioni andata in scena allo Stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria. Nell’ultimo impegnoprima dell’Europeo, gli azzurrini di Nicolato ottengono una meritata vittoria e lo fanno trascinati da un super Lorenzo Colombo, autore di una doppietta. HIGHLIGHTS(3-5-2): Turati 5; Okoli 6, Lovato 7, Pirola 6; Bellanova 6.5 (31’ st Pierozzi sv), Fagioli 7, Ricci 6, Bove 6 (31’ st Fabbian sv), Udogie 7; Cancellieri 6.5 (26’ st Oristanio 6.5), Colombo 7 (45’ st Mulattieri sv). In panchina: Caprile, Sorrentino, Parisi, Viti, Esposito, Casadei, Zapelli, Ruggieri, Baldanzi, Zanoli, Gallo, ...

