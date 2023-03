Multe fino a 60mila euro | cosa non si potrà mangiare | la stangata

(Di lunedì 27 marzo 2023) Stretta sugli alimenti sintetici. L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà domani pomeriggio prevede anche un ddl "recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici". "La presente legge detta disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici", si legge nella relazione illustrativa del provvedimento visionato dall'AGI. E la stretta del governo prevede il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici, il divieto "comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano che i mangimi destinati al consumo animale". Lesaranno salatissime: gli operatori che vìoleranno le disposizioni saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria "da un minimo di10.000ad un ...

