L’Italia U21 domina con l’Ucraina | è 3-1 a Reggio Calabria | doppietta di Colombo

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ottime risposte perUnder 21 di Paolo Nicolato. Gli azzurrini trionfano con un convincente 3-1 sui pari età delnell’amichevole dell’Oreste Granillo di, in una partitata per lunghi tratti. Protagonista assoluto Lorenzo, autore di unae che metterà qualche dubbio nella mente del selezionatore per il posto da centravanti in vista dei prossimi Europei di categoria. Gli azzurri iniziano subito con le marce alte, pressando alto per avvicinarsi subito alla porta di Neshcheret. E dopo pochi minuti impensieriscono pesantemente la retroguardia avversaria, che rischia di combinare un pasticcio perdendo palla in area ma poi il portiere ci mette una pezza in uscita su. Solo il preludio per il ...