Cospito e 41 - bis, attacco hacker degli anarchici ai distributori di sigarette (Di lunedì 27 marzo 2023) Da Brescia, a Lecce, fino a Palermo: sono numerose le segnalazioni di attacchi hacker ai distributori automatici dei tabacchi avvenuti due notti fa. 27 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Da Brescia, a Lecce, fino a Palermo: sono numerose le segnalazioni di attacchiaiautomatici dei tabacchi avvenuti due notti fa. 27 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Istanza rigettata, #Cospito resta in ospedale al 41 bis - fanpage : Sigarette a 10 centesimi per qualunque tipo di marca e pacchetto. Attacco hacker in corso in tutta la Campania, sug… - Agenzia_Ansa : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico… - Yuri_Benzina : RT @ChiranAngelgela: #Cospito resta in ospedale al 41 bis, respinta la richiesta dei domiciliari - la Repubblica Il suo sciopero della fa… - radiopopmilano : ?? 27 marzo 2023 ?? ?? I migranti tra la Libia degli aguzzini e l’Italia degli indifferenti ?? Immigrazione: il govern… -