Antonella Fiordelisi torna al GFVip per un confronto: interviene Tavassi

Antonella Fiordelisi in studio al Grande Fratello Vip affronta un faccia a faccia con le vippone della Casa: le dichiarazioni in diretta

Antonella Fiordelisi torna al Grande Fratello Vip dopo l'eliminazione avvenuta nella scorsa puntata. L'ex gieffina segue la diretta della semifinale dallo studio del reality show insieme all'ex gieffina Patrizia Rossetti. Negli ultimi giorni dopo l'uscita dalla Casa di Antonella, Micol e Nikita in cortiletto si sono esposte proprio sull'ex gieffina.

Il confronto in diretta tra le VIP ed Antonella: interviene anche Tavassi

Dallo studio Antonella replica alle dichiarazioni ...

