Pubblica amministrazione | app e piattaforme utili per gestire documenti e pagamenti

(Di domenica 26 marzo 2023) Dalla nuova Anagrafe nazionale ai punti della patente passando per i, i parcheggi, la raccolta differenziata e la Salute: le risorse per non perdersi

Una piattaforma per supportare la formazione tutta in digitale dei dipendenti dellae lo sviluppo delle competenze per l'attuazione del Pnrr. Il ministro della Funzione, Paolo Zangrillo, ha lanciato il nuovo portale Syllabus, realizzato in ......Mes richiedono talvolta " oltre alle delibere del consiglio dei governatori e di- ... che richiama al rispetto di parametri di finanzache sono oggetto di revisione, un altro ...Comunque nei prossimi giorni è intenzione dell'provinciale organizzare con il ... spiegano i tecnici, si era peraltro data chiara eevidenza anche in fase preliminare all'avvio ...

La piattaforma è stata concepita per mettere a disposizione dei lavoratori della Pubblica amministrazione percorsi formativi mirati e differenziati, con il fine di promuovere i processi di innovazione ...La legge Severino esiste ormai da oltre dieci anni, ma le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» finora non erano mai ...