Case green, quali edifici sono esclusi dalla stretta europea in base all’anno di nascita dell’immobile (Di domenica 26 marzo 2023) Case green, si può tracciare già una prima teorica mappa di quali saranno gli edifici che saranno esclusi dalla stretta energetica in base all’anno di nascita dell’immobile stesso. La direttiva approvata dieci giorni fa dal Parlamento europeo in seduta plenaria, infatti, lascia spazio a delle deroghe di applicazione degli Stati membri, in particolare sugli edifici ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023), si può tracciare già una prima teorica mappa disaranno gliche sarannoenergetica indistesso. La direttiva approvata dieci giorni fa dal Parlamento europeo in seduta plenaria, infatti, lascia spazio a delle deroghe di applicazione degli Stati membri, in particolare sugli... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Case green, bomba in arrivo sui mutui ??? Lo dice persino l’Aifa. Con terze e quarte dosi più eff… - BelpietroTweet : Non c’è solo la botta al patrimonio causata dall’obbligo dei lavori di efficientamento. Per Abi e Unimpresa la dire… - giubileif : Per il vicecommissario Ue Timmermans la direttiva green sulle case e lo stop alle auto Diesel e benzina nel 2035 so… - CasagrandeStef : RT @BelpietroTweet: Non c’è solo la botta al patrimonio causata dall’obbligo dei lavori di efficientamento. Per Abi e Unimpresa la direttiv… - ManuelaTovo : RT @cravattarossa: @FmMosca @Uni91070952 @IlariaBifarini Del resto, senza la scusa della guerra sarebbe stato difficile applicare certi cos… -